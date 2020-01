Matteo Salvini, la tattica dei "boxer con gli elmetti": campagna elettorale in Emilia Romagna mai vista prima

Gli scarponi di Matteo Salvini sul terreno dell'Emilia Romagna. Il leader della Lega sta battendo la regione palmo a palmo, piazza per piazza, porta a porta, in quella che Vittorio Feltri ha definito una "campagna elettorale micidiale". Il governatore uscente Stefano Bonaccini, via Facebook, gli ricorda che questa "non è casa tua, sei ospite, benvenuto ma ospite", il Pd lo accusa di "nascondere" Lucia Borgonzoni. Ma la strategia dell'ex ministro degli Interni ricalca in tutto e per tutto quella vincente in Umbria. E da Modena, come riportano i retroscena di Repubblica e Stampa, proprio allo storico successo dello scorso autunno si riferisce Salvini: "Di misura, non dilagheremo come in Umbria, ma sia chiaro che qui noi vinciamo. E conterà solo quello: dal 27 gennaio cambierà il mondo".











Lo ripete ai baristi, agli agricoltori, agli allevatori dentro le stanze, ai negozianti del centro in crisi. "Entra da Intimissimi - riporta Repubblica - e compra un paio di boxer con elefantini e uno con gli elmetti. Visita le aziende agricole della zona, la mega stalla di Mario Bertollo a Fossoli, con le sue cento mucche tenute sotto un capannone ancora a rischio, a otto anni dal terremoto, perché 'la Regione non mi aiuta'. Gli entra fin dentro casa, dove la famiglia ha organizzato un rinfresco, culatello, lambrusco e formaggi". Quello che una volta facevano i candidati del Pci: sembra fantascienza, oggi. "Qui tutti mi dicono che votavano comunista ma ora non più perché questi di oggi non sono più comunisti, sono altra roba", spiega Salvini, fiduciosi di incassare molti voti anche a sinistra. "Vinceremo qui e in Calabria, il 26, il M5s prenderà il 5 per cento. Dove andranno a quel punto? Quanto potranno resistere sulle poltrone? Non andranno lontano, perché dove ci fanno votare vinciamo noi, non c' è più storia, succederà anche in Toscana. Tanto hanno paura che hanno paralizzato il Paese per 20 giorni, in attesa del voto e della sconfitta".

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Salvini e la ruspa: "Che musica, quando la vedo mi emoziono"