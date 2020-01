Yana Ehm, la deputata M5s torna dalle Maldive e risolve improvvisamente i "problemi tecnici" sui rimborsi

Yana Ehm si è goduta il sole e il mare alle Maldive, ben distante dalla bufera che si è scatenata sul Movimento 5 Stelle tra espulsioni, addii e questione rimborsi. Proprio quest'ultimo argomento riguarda da vicino la deputata grillina, che risultava essere tra i morosi a rischio provvedimento da parte dei probiviri. Tornata dalle vacanze, la Ehm ha ovviamente risolto i "problemi tecnici" che ha dichiarato di aver riscontrato con la piattaforma tirendiconto.it.

"Sono finalmente riuscita a concludere tutte le rendicontazioni - ha scritto su Facebook - risultando così in regola. Ad oggi sono fierissima di aver tenuto fede alle promesse fatte e di aver restituito 38.500 euro alla collettività. Le promesse fatte vanno onorate ed è un vanto per me portare il simbolo del M5s anche per questo motivo". Insomma, tra tante beghe ogni tanto i grillini possono abbozzare un sorriso: almeno qualcuno tra i morosi si è messo in regola, gli altri sono pronti a passare ad altre sponde.

Nel video Gianluigi Paragone fa i nomi di chi non rendiconta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev