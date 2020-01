Sondaggi Emilia Romagna, "Borgonzoni e Bonaccini sotto il margine di errore". La situazione "è liquida"

"Siamo già sotto la soglia di errore". Il direttore della Stampa Maurizio Molinari, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, apre il campo delle regionali dell'Emilia Romagna a ogni clamorosa sorpresa. Stando all'ultimo sondaggio di Alessandro Amadori per Affaritaliani, per esempio, il governatore uscente Stefano Bonaccini del Pd è dato tra il 44 e il 46% mentre la sfidante leghista Lucia Borgonzoni è tra il 42 e il 44%, praticamente un'incollatura.











"Merito - spiegava Vittorio Feltri in collegamento con La7 - della micidiale campagna elettorale di Matteo Salvini", un battage quotidiano fatto di comizi e interventi "in piazza" e non solo sui social. La dimostrazione, chiosa Molinari, che in Emilia come nel resto dell'Italia oggi la situazione "è molto liquida" e dunque imprevedibile anche in quei territori fino a pochi mesi fa "intoccabili roccaforti" di questa o l'altra forza politica. "Il miracolo", come l'ha definito Feltri, è dunque possibile.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Salvini: "I sondaggi li faccio in piazza"