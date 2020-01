In Emilia Romagna è vietato per Matteo Salvini parlare in pubblico. Il leader della Lega ha più volte denunciato il clima di intolleranza e intimidazioni da più parti (dalle sardine ai centri sociali), con minacce e "ostacoli" di ogni tipo ai comizi del Carroccio. A Bologna, per esempio, due attempati contestatori, signore e signora, si sono fatti sentire alla Befana del Poliziotto, evento organizzato dal sindacato autonomo della Polizia Sap al Teatro Antoniano di Bologna per gli agenti e le loro famiglie. Tra gli invitati c'era anche l'ex ministro degli Interni, non unico politico quest'anno (c'era anche Anna Maria Bernini di Forza Italia) e non certo l'unico visto da quelle parti negli ultimi anni (a un'edizione aveva partecipato Romano Prodi, per esempio), ma ovviamente è Salvini l'unico a non aver diritto a parlare.











"L'Antoniano è un posto di inclusione. Ma cosa viene a fare qua? Ma va là...", "Vattene via","Vergognati, vai a casa tua", gridano fuori dal teatro i due anti-salviniani. Nessuna maglietta da sardine, stessi slogan. "Questa è la festa dei bambini. Lui è un politico, non è un bambino. Cialtrone". La situazione si scalda, riferisce il Giornale, quando alcuni leghisti del pubblico protestano reclamando il diritto del Capitano a partecipare: "La vergogna siete voi", "Stai zitto, idiota. Vai a casa di Prodi a chiedere i soldi".



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Salvini: "Noi fascisti? Pd fermo a 70 anni fa"