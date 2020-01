Matteo Salvini compra Libero e risponde a chi lo minaccia di morte: "Avanti col sorriso, io non ho paura"

Matteo Salvini ha pubblicato sul suo profilo Twitter un video in cui si vede che entra in edicola, a Bologna, compra una copia di Libero e scopre di essere "minacciato di morte". Quindi il leader della Lega commenta: "Viva l'amore, la pace, la fratellanza nel mondo... Avanti col sorriso, io non ho paura".

Libero infatti ha titolato in prima pagina: "Salvini minacciato di morte". Un odiatore ha scritto al leader della Lega: "Spero che un terrorista ti faccia fuori, così impari a non dare aria ai denti. Comunque ti aspetto a Cesena c'è pronto un 7,57 magnum, fidati che farà centro...". Ovviamente per la sinistra è tutto normale...