Paolo Becchi svela l'epurazione di Di Maio: "M5s, ora dieci espulsi e 15 sospesi", un nome clamoroso

Questione di ore: il Movimento 5 Stelle sta per perdere altri pezzi, pesantissimi. È Paolo Becchi, su Twitter, a svelare cosa bolle in pentola alla Casaleggio Associati: "Dopo Paragone - scrive l'editorialista di Libero, ex ideologo dei 5 Stelle delle origini - tra oggi e domani una decina di nuovi espulsi e una quindicina di sospesi". I numeri di una slavina politica e parlamentare. Il motivo, però, non sarebbe tanto ideologico quanto meramente economico: i sanzionati dovrebbero essere tutti i "morosi" che non hanno versato i rimborsi dovuti a Rousseau entro la deadline fissata da Luigi Di Maio e i vertici a fine 2019.











"Tra i big cacciati - anticipa Becchi - c’è Mario Giarrusso", storico senatore che ha definito "uno schifo" la situazione attuale del movimento dopo l'espulsione di Paragone e che si è difeso sostenendo di essersi tenuto i soldi dei rimborsi per pagarsi le cause penali a cui sta andando incontro. "Un contenitore che potrebbe raccogliere tutti i fuoriusciti c’è", ricorda Becchi sibillino: è l'associazione originaria del Movimento, risalente al 2009, messa in soffitta dalla nuova associazione registrata nel dicembre 2017 da Luigi Di Maio e Casaleggio Junior ma ancora utilizzabile politicamente, con sigla e logo, stando a una sentenza del Tribunale di Genova.

Dopo Paragone tra oggi e domani una decina di nuovi espulsi e una quindicina di sospesi. Tra i big cacciati c’è Giarrusso. Un contenitore che potrebbe raccogliere tutti i fuoriusciti c’è. https://t.co/aie6IeZOPm — Paolo Becchi (@pbecchi) January 7, 2020

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Di Maio fa gli auguri al M5s: "Nel 2020 saremo determinanti"