Paolo Cirino Pomicino ad Agorà: "Venti di guerra tra Iran e Usa, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte? Sprovveduti"

Si parla dei venti di guerra tra Iran e Usa ad Agorà, su RaiTre, e Paolo Cirino Pomicino, ospite di Serena Bortone, attacca il governo: "Mi spiace dirlo ma Luigi Di Maio e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono due sprovveduti in politica estera. L'Italia non è stata nemmeno avvertita, gli altri Paesi alleati non per tempo, siamo a un livello drammatico sulla politica estera". Allora ai tempi di "Bush padre e Giulio Andreotti", ricorda Cirino Pomicino, "ci fu una lunga telefonata tra i due sull'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq. Andreotti gli spiegò che rimuovere Saddam Hussein avrebbe avuto delle conseguenze drammatiche".