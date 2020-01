Libia, Matteo Salvini: "L'interlocutore principale era l'Italia. Di Maio? Se al governo non sono capaci..."

"Quindi è colpa di Salvini anche a gennaio 2020? Sono al governo da questa estate... È un po' noioso questo ritornello". Matteo Salvini, a 24 Mattino su Radio 24, replica a Luigi Di Maio sul dossier Libia rivendicando che "fino ad agosto l'interlocutore primo per la Libia era l'Italia. Se non sono capaci a fare i ministri, facciano altro nella vita...". E ancora, rilancia il leader della Lega riferendosi al ruolo del ministro degli Esteri: "Io sarei in Libia, non a Palazzo Chigi a parlare di legge elettorale con Zingaretti. E poi se dai ragione a uno il lunedì e all'altro il martedì, finisce che fai incazz*** tutti e due e poi succede che chiamano i turchi".

Insomma, attacca Salvini, "mettono le tasse su tutto ed è colpa di Salvini, firmano il Mes ed è colpa di Salvini, aumentano gli sbarchi ed è sempre colpa di Salvini. Ma cambino ritornello...". Detto questo "non è colpa solo di Di Maio... È colpa della squadra, manca l'idea di squadra", "tirano a campare".