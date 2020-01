Matteo Salvini e i sondaggi: "Li faccio in piazza, ma nell'ultimo siamo avanti". Amadori: testa a testa

"I sondaggi li faccio nelle piazze", spiega Matteo Salvini da Bologna, "ma l'ultimo dava il centrodestra avanti". A giudicare dall'accoglienza decisamente calorosa riservata al leader della Lega in Emilia Romagna, nel suo tour quotidiano in vista delle regionali del 26 gennaio prossimo, i dati rigorosamente top secret sulla scrivania del Capitano e della sua candidata Lucia Borgonzoni sembrano perlomeno verosimili. Poi, si sa, in regioni molto conservatrici come lo è la roccaforte rossa del Pd certe così si fanno (nelle urne) ma non si dicono.





Forse anche per questo l'ultimo sondaggio realizzato da Alessandro Amadori per Affaritaliani.it assegna ancora un leggerissimo vantaggio al governatore dem uscente Stefano Bonaccini, dato in testa tra il 44 e il 46%, praticamente un'incollatura sulla Borgonzoni che insegue con una forbice compresa tra il 42 e il 44 per cento. Staccatissimi gli altri: il grillino Simone Benini si attesta tra il 6 e l'8%, il resto dei candidati raggiunge al massimo il 6 per cento. "Determinanti saranno gli incerti e gli indecisi - spiega Amadori ad Affaritaliani.it, per cui sono di assoluta importanza gli ultimi giorni di campagna elettorale".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev