Movimento 5 Stelle, continua la fuga: Matteo Salvini annuncia "belle sorprese"

Matteo Salvini ha trascorso la mattinata dell’Epifania a Bologna, partecipando all’evento ‘Befana del poliziotto’. Approfittando dell’occasione il leader della Lega ha toccato tanti argomenti, tra questi anche il fuggi fuggi che sta riguardando il Movimento 5 Stelle. Ormai gli addii grillini si sprecano e nei prossimi giorni potrebbero essercene altri. Lo ha fatto capire chiaramente lo stesso Salvini, che non ha fatto nomi ma ha annunciato “belle sorprese”.

Per approfondire leggi anche: Grillo ha ucciso la sua creatura

Sono in tanti a sentirsi traditi da Beppe Grillo e soprattutto a non essere più disposti a seguire un Luigi Di Maio sempre più debole. “Ci sono tanti amministratori locali, sindaci, consiglieri regionali e diversi parlamentari che si sentono traditi dal Movimento 5 Stelle. Quest’ultimo è entrato in politica per contrastare i poteri forti – ha dichiarato il leader leghista – che in Italia sono sostenuti e difesi dal Pd: se vorranno proseguire la loro battaglia di cambiamento con la Lega saranno i benvenuti”.

Le novità sono annunciate per i prossimi giorni, anche se Salvini preferisce non chiarire quando e quanti lasceranno i 5 Stelle per unirsi a lui: “Non faccio numeri perché sono donne e uomini che meritano rispetto e che in tanti casi stanno soffrendo perché non è una scelta facile, però ci saranno belle sorprese”.

Nel video Matteo Salvini a Bologna per l'Epifania: "Se vinciamo qua torniamo al Governo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev