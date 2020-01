Guazzaloca, l'unico centrodestra vincente in Emilia si schiera con Stefano Bonaccini: le motivazioni

Nel 1999 Giorgio Guazzaloca fece la storia, portando il centrodestra a vincere a Bologna per la prima e finora unica volta. L'ex sindaco è scomparso nel 2017, ma i membri della sua giunta ci sono ancora: a sorpresa però non si schiereranno dalla parte della Lega di Matteo Salvini per le regionali in Emilia Romagna.

Come riportato dal Corriere della Sera, gli uomini di Guazzaloca non si riconoscono nello schieramento di Lucia Borgonzoni e quindi l'atteggiamento prevalente è quello di votare un partito di centrodestra e poi indicare Stefano Bonaccini in qualità di governatore. Una scelta che stupisce e fa discutere, quella dell'unico centrodestra vincente in Emilia. Anche se difficilmente farà davvero la differenza, perché i membri della giunta Guazzaloca fanno parte di quella classe dirigente che voterà in massa per Bonaccini. La partita si gioca nelle province, dove la Lega è fortissima per la sua capacità di parlare direttamente al popolo. Infatti Salvini sarà impegnato sul territorio per tutto il mese, pronto ad infiammare le piazze che finora hanno fatto registrare numeri irrisori per il candidato del Pd.

Nel video Matteo Salvini: "Ho visto le piazze di Bonaccini, gli manderemo qualcuno dei nostri". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev