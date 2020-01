Matteo Salvini a Cesenatico, bagno di folla e gente impazzita in piazza. Passerella trionfale: "Liberaci!"

Accoglienza da Oscar per Matteo Salvini a Cesenatico. Anzi, per restare in tema hollywoodiano, "alla Golden Globes". Il leader della Lega arriva in Romagna per uno dei suoi 100 comizi a sostegno della candidata Lucia Borgonzoni alle regionali del prossimo 26 gennaio e il "popolo leghista" non aspetta altro: un'ora di sessione di selfie, poi baci, strette di mano, abbracci, appelli tra il gioioso e il disperato ("Liberaci!", gli grida più di un sostenitore).











Il Capitano sorride mentre in sottofondo scorrono le note (che in via Bellerio sperano profetiche) della Turandot, il celebre Vincerò!. (Agenzia Vista). Bella dimostrazione di resistenza fisica: dopo poche ore Salvini replicherà rituali e scena qualche decina di chilometri più a Ovest, a Castrocaro Terme.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev