Luigi Di Maio, sfogo privato: no alla revoca delle concessioni autostradali, Matteo Renzi scherza col fuoco

"Matteo Renzi scherza con il fuoco", si sfoga con i suoi Luigi Di Maio. Il capo politico del Movimento 5 stelle si riferisce alla reintroduzione dell'articolo 18 e alla revoca delle concessioni autostradali. Di Maio, come ministro degli Esteri questa settimana sarà impegnato in Libia, Egitto, Tunisia e Algeria, per questo slitterà a giovedì, rivela il Corriere della Sera, l'assemblea attesissima di deputati e senatori sul tema della espulsioni e sul futuro del M5s.



Il giorno successivo all'incontro anche Di Maio avrà una sorta di "mini-conclave" in salsa pentastellata. Il leader, infatti, dopo l'assemblea incontrerà i capicommissione, parteciperà anche il team del futuro, inaugurando di fatto il ruolo di «cabina di regia» della nuova struttura pentastellata. Sarà il momento in cui verrà tracciato il percorso politico dei prossimi mesi, anche in relazione al cronoprogramma di governo. I 5S vorrebbero riproporre la reintroduzione dell'articolo 18.

Sulla questione della revoca delle concessioni delle autostrade ad Atlantia Renzi ha annunciato: "Voteremo contro in Parlamento". "Pensate davvero che ci fermeremo nella revoca delle concessioni autostradali ai Benetton solo perché Matteo Renzi e Matteo Salvini (i gemelli della politica) si oppongono?", ha commentato Manlio Di Stefano. E Di Maio: "Renzi su autostrade e prescrizione sta scherzando con il fuoco".