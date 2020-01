Colpo gobbo nel Movimento 5 Stelle. A suggerirlo, con una lettera al Corriere della Sera, è niente meno che Paolo Becchi, ideologo grillino alle origini e fuggito a gambe levate dalla creatura di Grillo e Casaleggio una volta compresa la degenerazione politica in atto. L'editorialista di Libero lancia così il sasso ai fuoriusciti a 5 Stelle alla vigilia della "ossessione espulsiva che ha colto il partito delle stelle e che si concluderà alla grande subito dopo l'Epifania", scrive Becchi, sperando che gli stessi ex Movimento lo raccolgano per fregare una volta per tutte i fondatori.











Come? C'è l'occasione di "resuscitare l'omonima Associazione creata da Grillo e Casaleggio senior nell'ottobre 2009 e rottamata da Di Maio e Casaleggio jr nel dicembre 2017". La scissione diventerebbe così realtà, con conseguenze imprevedibili per vertici del M5s: basterebbe che uno dei fuggitivi facesse "proprio l'originario marchio di fabbrica già sin d'ora in Parlamento". Il Tribunale di Genova, infatti, "con la sentenza del novembre 2019 ha riconosciuto che il Movimento 5 Stelle del 2009 è tuttora esistente e che se vuole ha il diritto di fare politica con tale denominazione, usando il vecchio simbolo". "Se espulsi e fuggiaschi - conclude Becchi -, che a ben vedere sono ancora iscritti al Movimento primigenio, decidessero di continuare l'esperienza politica con l'Associazione del 2009 ne vedremmo delle belle". Alle urne, si potrebbe assistere a un inedito, rovinoso derby tra vecchio e nuovo Movimento, ma ancora prima alla Camera e in Senato, dove "tutti i parlamentari messi alla porta" potrebbero unirsi e formare gruppi autonomi già ora in parlamento. "Paragone, Fioramonti e gli altri dovrebbero pensarci. Rilanciare il Movimento delle origini, potrebbe essere non una operazione nostalgica, ma una mossa politica vincente".

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, i deputati M5s Rospi e Angiola passano al Misto della Camera