Matteo Renzi, avviso di crisi: "Voteremo no in Parlamento alla revoca delle concessioni autostradali"

"La maggioranza regge, M5S non so". Matteo Renzi, intervistato dal Messaggero, tira un altro colpo tremendo a Luigi Di Maio, in una battaglia ormai quotidiana fatta di ironie pesanti e provocazioni politiche. "Non sarà un anno facilissimo per i grillini, tutt'altro - spiega il leader di Italia Viva, che sulla carta è alleata del Movimento nella maggioranza -. Ma continuo a pensare che sia più saggio per tutti arrivare a scadenza naturale della legislatura. E se i grillini ci arriveranno meno forti è un problema tutto loro". Dal canto suo, però, Renzi ci mette il carico e piazza una carica di tritolo alla base di un governo che già si regge in piedi a fatica.











Sulla revoca delle concessioni, promette l'ex premier, "abbiamo già votato contro in Cdm. Voteremo contro in Parlamento. Perché punire chi ha sbagliato sul ponte Morandi o altrove è sacrosanto. Fare invece leggi improvvisate che fanno fuggire gli investitori internazionali è un assurdo". Piccolo problema: sulla revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia il Movimento 5 Stelle si gioca la faccia, visto che lo aveva promesso fin dall'agosto 2018, e ora che anche il Pd sembra persuaso non ha proprio più alcun alibi. Il voto contrario di Renzi, dunque, sembra in tutto e per tutto un annuncio di crisi di governo: "Fare trattative segrete e magari liquidare con miliardi di euro Autostrade sarebbe ridicolo - motiva così la posizione di IV il suo leader -. Se sono colpevoli li paghi? Alla fine si arriverebbe al paradosso che pur di far vincere una battaglia di immagine ai 5Stelle, gli italiani dovrebbero pagare loro miliardi ai Benetton".



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, non solo Italia Viva: i 5 soggetti politici nati nel 2019