Silvio Berlusconi, sfida dentro Forza Italia. Il senatore: "Naturale pensare a un partito unico con Salvini"

Una "staffetta tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini". A chiederla non è un leghista, ma un esponente di Forza Italia di prima linea, Francesco Giro. Il senatore azzurro, dato da molti in partenza, resta nel partito fondato dal Cavaliere e rilancia l'ipotesi di una alleanza ancora più organica nel centrodestra, che certo non farà piacere all'ex premier.





"Credo che non sia un errore pensare ad una federazione fra Lega e Forza Italia, e che non sia neppure una mera provocazione lavorare più in là anche ad un partito unico di centrodestra", spiega Giro, che parla di un "approdo quasi naturale, dopo la chiara evoluzione nazionale del movimento di Salvini e vista l'importanza di un baricentro moderato che Forza Italia potrà garantire nel futuro, lavorando anche per intensificare le relazioni internazionali di chi vuole una nuova Europa dei cittadini e non delle burocrazie". Certo, molto pesano i sondaggi che danno gli azzurri ai minimi storici alla vigilia di due elezioni regionali-chiave come l'Emilia Romagna e la Calabria, il prossimo 26 gennaio.

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Berlusconi assicurava a Vespa: "Noi fondamentali nel centrodestra"