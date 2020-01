Paragone e Di Battista, scissione M5s: "Fanno la cosa fascioleghista". Voci impazzite, Salvini se la ride

Voci impazzite dal cuore del Movimento 5 Stelle. Il prossimo a strappare nel Movimento 5 Stelle sarà Alessandro Di Battista. Le frizioni con Luigi Di Maio sull'espulsione di Gianluigi Paragone, pubblicamente difeso da Dibba, non vengono giudicate sanabili a meno di un improbabile se non impossibile mea culpa dell'ex deputato.





"I parlamentari governativi sono furibondi e spargono veleno - spiega un retroscena del Corriere della Sera -. C'è chi pensa a una vendetta di Di Battista, che avrebbe preso come 'uno schiaffo' il non essere riuscito a evitare l'espulsione dell'amico". C'è chi assicura, scrive il Corsera riportando fonti grilline, "che Casaleggio e Grillo sono neri". Addirittura, si dice che Di Battista insieme a Paragone stiano lavorando alla scissione per formare un loro partito: "Ma certo - ironizza un senatore anonimo citato dal Corriere -, si chiamerà la Cosa fascioleghista". E Matteo Salvini, continuamente tirato per la giacca, si farà una risata. Comunque vada, lo sfascio dei 5 Stelle alla Lega non può che fare comodo.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Paragone denuncia: "Sono stato espulso dal Nulla"