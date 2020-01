Luigi Di Maio "in bancarotta" ha fregato il Pd. Retroscena: "Contagio avvenuto, finiranno peggio di Salvini"

Un "Di Maio politicamente in bancarotta". Augusto Minzolini nota come il capo del M5s continui "a fare la voce grossa" pur rischiando l'osso del collo politico, o forse proprio per dissimulare la propria debolezza. E a pagare dazio potrebbe essere il Pd. A svelarlo nel dettaglio al retroscenista del Giornale è Enrico Costa, ex ministro della Giustizia berlusconiano. "Il Pd con i grillini - osserva il forzista Enrico Costa, con l'imparzialità dell' osservatore esterno - è nelle stesse condizioni in cui si è trovato Salvini un anno fa. È avvenuto il contagio. Di Maio e i suoi hanno un argomento perno su cui non deflettono, la giustizia. Non possono farlo perché altrimenti il loro network, Travaglio-Davigo, gli si rivolta contro". Il problema dell'alleato è che il Pd "abbozza sulla prescrizione per avere la legge Orlando sulle intercettazioni, senza accorgersi, però, che nel testo approvato l'uso di strumenti micidiali come i trojan è stato addirittura allargato".

Per riassumere, con le parole di un altro forzista come Gianfranco Rotondi: "Condizionato dalle proprie beghe interne, Zingaretti rischia di concedere ai grillini più della Lega. Almeno avesse portato a casa la legge elettorale proporzionale, per ridimensionare Salvini. Per adesso neppure quello".



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Di Maio festeggia per la prescrizione