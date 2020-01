Gianluigi Paragone a Stasera Italia: "C'è uno scontro nel M5s sulla debolezza politica di Luigi Di Maio"

Gianluigi Paragone, ospite di Stasera Italia, su Rete 4, parla della sua espulsione dal Movimento 5 stelle. "C'è uno scontro frontale nei confronti di una leadership che ormai è logora e non solo per quello che riguarda il mio caso, ma per la tenuta del Movimento che ogni giorno perde dei pezzi e per la debolezza politica di Luigi Di Maio". E ancora, attacca Paragone, rivelando un dettaglio della comunicazione da parte del collegio dei probiviri della sua cacciata: "La notizia del siluramento è arrivata la notte del 31, ma deve essere una prassi con i rompiscatole", ironizza. Ma, sottolinea l'ex grillino, "io ho rispettato il codice etico e il programma che sulle politiche economiche era totalmente diverso. Quindi io ho attuato il programma".