Sardine, niente marchio per la manifestazione di Pistoia. Santori si giustifica e rilancia la guerra a Salvini

Le Sardine sono nate da poco, ma iniziano i primi contrasti interni. Già aveva fatto discutere il caso dell'associazione-cassaforte nata all'insaputa di tutti per raccogliere i fondi in vista del concerto del 19 gennaio a Bologna. Adesso scoppia un piccolo caso sulla manifestazione di Pistoia, che Mattia Santori definisce "un evento non ufficiale delle Sardine".

"Il clima fra i referenti toscani si è guastato - ha spiegato il fondatore del movimento ittico - sono emerse divergenze di vedute che non sono state sanate. Il promotore del gruppo locale ha voluto andare avanti comunque e ci siamo visti costretti a non concedere il marchio ufficiale". Per i capi pesciolini il caso pistoiese non merita particolare attenzione, forse perché sono troppo concentrati sull'evento del 19 gennaio che, nelle loro intenzioni, deve essere decisivo per evitare una clamorosa vittoria leghista in Emilia Romagna. In questo senso le Sardine sono pronte a tutto, come confermato da Santori: "Scenderemo nelle cento piazze dove Matteo Salvini ha detto di voler fare comizi".

