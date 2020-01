Giorgia Meloni premiata dal Times? Per Klaus Davi è un segnale: "Ecco perché Salvini deve temere"

"Nulla viene detto a caso". Parola di Klaus Davi, che vede nel riconoscimento da parte del Times a Giorgia Meloni un segnale da non sottovalutare. "L'autorevole giornale anglosassone e il mondo di relazioni istituzionali e politiche che si muovono dietro non dicono mai niente a caso". Per il massmediologo - interrogato dal Giorno - l'inserimento della leader di Fratelli d'Italia tra i venti personaggi influenti rappresenta una chiara frecciatina a Matteo Salvini, che invece "ha fatto tanti errori in politica internazionale e ora inizia a pagarli tutti". Per gli inglesi la Meloni "dice sì cose forti, ma con un linguaggio pacato e più istituzionale tanto da rassicurare l'establishment angloamericano sulle garanzie che vengono chieste all'Italia".

La leader si muove bene, meglio di Salvini sul piano della comunicazione. Il motivo? "Con il video virale 'sono italiana, sono cristiana' ha saputo parlare ai giovanissimi, un target che non segue la politica e ha saputo usare l'ironia a suo favore". Per Davi la Meloni ha il "passo del maratoneta", quello che inizia lento per poi ottenere il successo, magari diventato premier.