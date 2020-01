Giorgia Meloni è l'unica italiana scelta dal Times tra i politici in ascesa

Il New York Times inserisce Giorgia Meloni tra le 20 ‘rising stars’ del 2020, ovvero tra i personaggi che possono lasciare un segno importante nel corso del nuovo anno. La leader di Fratelli d’Italia è l’unica italiana presente in lista e si è fatta conoscere nel mondo grazie al celebre 'Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana'. Un discorso che ha ispirato canzoni e parodie, ma che soprattutto ha aumentato a dismisura la popolarità della Meloni.

Come fa notare il Times, Giorgia viaggia intorno al 10% e ha più che raddoppiato i consensi rispetto alle elezioni del 2018. Ciò la rende un’alleata imprescindibile per Matteo Salvini, che è comunque alla guida del partito più popolare in Italia anche se in leggero calo (dal 34 al 32% nell’ultimo anno). Nonostante abbia già avuto un’esperienza da ministro con Silvio Berlusconi premier nel 2008, la Meloni viene comunque considerata una ‘rising star’ da tenere d’occhio per il 2020. Fratelli d’Italia ha accolto con orgoglio la notizia: “È l’ennesima dimostrazione della solidità del suo progetto – ha commentato Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera - volto alla ricostruzione di un’area conservatrice e sovranista realmente autorevole e credibile, capace di rappresentare l’unica vera alternativa alle sinistre ed ai populismi italiani”.