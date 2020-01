Giuseppe Conte vuole il Quirinale? L'indiscrezione clamorosa, può succedere a Sergio Mattarella grazie al Pd

Giuseppe Conte è riuscito nel giro di pochi mesi a far cambiare radicalmente la posizione del Partito Democratico su di lui: prima era un avversario, adesso è il punto di riferimento di "tutte le forze progressiste", per usare le parole di Nicola Zingaretti. I dem hanno capito che devono aggrapparsi all'attuale premier per provare a recuperare consensi, anche perché il Movimento 5 Stelle è un partner poco affidabile e sempre più dilaniato dalle lotte interne.

Tra l'altro lo stesso Conte sotto Natale aveva dichiarato di appartenere al "cattolicesimo democratico" e di sentirsi più a suo agio nel centrosinistra. Poi prima di Capodanno è "sceso ben più in profondità - scrive ItaliaOggi - respingendo l'ipotesi di un partito proprio ma annunciando di non vedere per sé un futuro fuori della politica". E allora per il Pd può essere un'ancora di salvezza, anche perché è pur sempre un esponente del grillismo che può quindi intercettare una parte importante degli elettori del Movimento.

Conte ha però "rivendicato autonomia dei partiti - fa notare Cesare Maffi - ovviamente in primis da quello che in politica l'ha introdotto ai massimi livelli. Contemporaneamente ha esaltato la propria figura come apicale, in grado di restare al vertice (oggi a palazzo Chigi, domani, va da sé, al Quirinale) in grazia del solo profilo personale e dei meriti acquisiti in teoria come governante para tecnico". Del resto d'altronde il mandato di Sergio Mattarella scade nel 2022, tra tre anni Conte potrebbe anche proporsi in qualità di statista in grado di reggere incarichi istituzionalmente difficili.

