Matteo Salvini, la parodia di Papa Francesco: "Mancanza di rispetto? Vi spiego perché non è così"

Matteo Salvini è diventato virale con il video parodia del Papa Francesco. Avvalendosi del sostegno della fidanzata Francesca Verdini, il leader della Lega ha reinterpretato l'accaduto con una carezza al posto dello schiaffo. Il popolo del web si è scatenato tra chi ha preso il video per quello che è (un modo divertente per sdrammatizzare una situazione che ha mostrato l'umanità del Pontefice) e chi invece ha montato un caso politico.

In un'intervista a La Stampa dell'edizione del 2 gennaio, Salvini ha spiegato il video, negando di aver cercato la polemica con Papa Francesco: "Ma figuriamoci, io ho rispetto per lui che ha sempre parlato di accoglienza con limiti e prudenza. Sottoscrivo. Ora tutti mi criticano perché ho giocato con Francesca, ma fatevi una risata. Cominciamo il 2020 con una carezza e in allegria, non con il musone. Questi della sinistra sono dei parrucconi".

Proprio di recente il Papa ha sottolineato l'importanza e la centralità della figura femminile all'interno della società: "Giustissimo - ha commentato il leader leghista - ma voglio ricordare che il rispetto della donna è incompatibile con un certo tipo di Islam: non si possono spalancare le porte agli immigrati di religione islamica e poi parlare di rispetto della donna".