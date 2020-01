Luigi Marattin contro il video di Matteo Salvini su Papa Francesco: "A te può solo strattonarti uno in divisa"

Non ha senso dell'umorismo Luigi Marattin o forse gli ha dato solo molto fastidio l'ultima trovata di Matteo Salvini che ha fatto un video-parodia con Francesca Verdini su Papa Francesco: "È inutile che ci provi...", ha scritto il deputato di Italia Viva in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, "a te massimo te strattona uno in divisa che ti chiede di restituire 49 milioni di soldi pubblici...".

Il leader della Lega ha postato il filmato in cui prende in giro Bergoglio che ha preso a schiaffi la mano di una fedele colpevole di averlo tirato a sé all'improvviso e con forza. Nel video il leader della Lega è sulla neve e viene tirato da una 'fan agitata', interpretata dalla fidanzata ma, a differenza di Papa Francesco, reagisce con una carezza. Un siparietto che ha suscitato l'ilarità del mondo del web, ma non quella di Marattin.