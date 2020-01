Matteo Salvini, il video parodia di Papa Francesco: "Strattonato da una fan agitata"

Matteo Salvini regala un momento social che diventa virale in pochi minuti. Dopo quanto accaduto a Papa Francesco, che ha preso a schiaffi la mano di una fedele colpevole di averlo tirato a sé all'improvviso e con forza, il leader della Lega sdrammatizza pubblicando in un post sul suo profilo Twitter un video-parodia. La scena è la seguente: sulla neve Salvini viene tirato da una 'fan agitata', interpretata dalla fidanzata, Francesca Verdini, ma reagisce con una carezza. Un siparietto che ha suscitato l'ilarità del mondo del web, ma allo stesso tempo che sa un po' di lezione per il Pontefice che ha reagito perdendo la pazienza.

