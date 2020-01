Carlo Calenda: "Emilia Romagna? Matteo Salvini perderà. Vi spiego perché Lucia Borgonzoni non va bene"

Il 2020 è arrivato e le regionali in Emilia Romagna si avvicinano. La data cruciale è il 26 gennaio, ormai da settimane si sprecano le previsioni su come andrà il voto. Ospite di Radio Radio, Carlo Calenda offre il suo punto di vista sull'argomento: "Matteo Salvini perderà perché ha una candidata che non ha nessuna esperienza gestionale, che pensava che l'Emilia Romagna confinasse con il Trentino Alto Adige".

Per approfondire leggi anche: Sondaggio, chi vincerà in Emilia Romagna?

Per il fondatore di Azione nonché eurodeputato, Lucia Borgonzoni sarebbe quindi sconfitta in partenza contro Stefano Bonaccini che invece "è un bravo amministratore, si dovrebbe valutare questo. La Lega non è riuscita a esplicitare un punto programmatico vero, per cui finisce che la gente vota la Lega perché ha paura degli immigrati e il Pd perché ha paura dei fascisti". Calenda infatti non risparmia critiche anche ai dem: "Se Bonaccini vincerà, non ci sarà nessuna ripartenza dei progressisti, perché questi non dicono niente, non si capisce cosa vogliono. Si sono attaccati a Giuseppe Conte che definivano il male assoluto e che ora considerano il punto di riferimento".

Nel video Matteo Salvini: "Non vedo l'ora di mostrare a Emilia Romagna che dove governa Lega si sta meglio". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev