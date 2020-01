Giorgia Meloni apprezza il discorso di Mattarella: "Identità italiana e famiglia". Sul Colle sfida Salvini

Anche Giorgia Meloni si unisce al coro di elogi per Sergio Mattarella. A conquistare la leader di Fratelli d'Italia, nei 15 minuti di auguri agli italiani per il 2020, il riferimento del Capo dello Stato all'identità italiana, tema caro alla sovranista Meloni. A seguire i commenti dei principali leader e rappresentanti istituzionali: "Un forte richiamo all'identità italiana, centralità della famiglia, crescita dell'Italia da Nord a Sud, orgoglio per i tanti esempi positivi che ci vengono dai nostri concittadini", elenca soddisfatta la leader di FdI. "Dal presidente Mattarella un discorso di alto profilo con obiettivi ambiziosi che purtroppo si scontrano con la mediocre quotidianità di un governo incapace di dare risposte positive".







In ogni caso, il profilo altamente istituzionale messo in mostra dalla Meloni, la politica che più di ogni altro negli ultimi anni ha incarnato il concetto stesso di "opposizione", rappresenta uno scarto significativo rispetto al recente passato: se è vero, come confessato a Senaldi su Libero, che Matteo Salvini sta "studiando da premier", forse anche la Meloni sta facendo lo stesso.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Mattarella e la foto dell'Italia dallo spazio: "Proviamo a vederci da fuori"