A poche ore dall'atteso discorso di fine anno di Sergio Mattarella, dal Quirinale filtra un'indiscrezione: il presidente potrebbe decidere per un inedito cambio di location e scenografia. Per la prima volta, scrive il Messaggero, il capo dello stato potrebbe parlare da un salone. Niente scrivania, dunque, come d'altronde già accaduto lo scorso anno.











Alle spalle del presidente ci potrebbe essere, suggerisce il quotidiano romano, "una delle opere d'arte contemporanea che di recente hanno arricchito la collezione del Quirinale". Perché anche l'occhio vuole la sua parte, anche in queste occasioni.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, il backstage del discorso di fine anno del 2018