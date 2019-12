Giorgia Meloni: "Governo imbarazzante: bocciati i risarcimenti alle famiglie vittime della giustizia"

Giorgia Meloni, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, svela la "vergogna" in Parlamento: "Bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge di Bilancio per istituire un fondo con cui risarcire le famiglie alle quali sono stati ingiustamente sottratti i figli", tuona la leader di FdI. Che attacca: "Una decisione presa da una maggioranza imbarazzante, incapace di distinguere il piano politico da quello ideologico".

Sempre in tema di famiglia, visti i dati diffusi dall'Istat che dicono che l'Italia è tra i Paesi più vecchi con le nascite al minimo storico, la senatrice di Fratelli d'Italia Isabella Rauti, ha commentato: "Purtroppo questi numeri non ci meravigliamo. Da tempo FdI denuncia questo trend demografico e il disinteresse dei governi di sinistra che si sono succeduti in questi ultimi anni. In particolare tale scarsa attenzione è evidente nel Conte bis; infatti nella recente manovra finanziaria alle famiglie sono state dedicate poche misure e pochissime risorse, a conferma dell'assenza di una visione di sistema all'interno di una legge di Bilancio che marginalizza e non sostiene le famiglie. Invece FdI, proprio in occasione del confronto in Parlamento sulla manovra, in linea con le battaglie portate avanti dalla nostra leader Giorgia Meloni, ha presentato un pacchetto di misure in favore della famiglia e della natalità: dagli asili nido gratuiti all'aumento temporale dei congedi di maternità". Ma "la chiusura del governo e il disinteresse della maggioranza, ha impedito di mettere in campo misure capaci di rispondere alla crisi della natalità che oggi l'Istat certifica", conclude la Rauti.