Matteo Salvini contro Stefano Bonaccini: "Se si vergogna del Pd è un problema suo"

"Se Bonaccini si vergogna del Pd è un problema suo". Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto a margine di un incontro con la stampa in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna, commenta la decisione del governatore uscente di non esibire durante i comizi i simboli del Partito democratico di cui fa parte.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev