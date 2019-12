Le sardine sbarcano al Quirinale. I retroscena sul discorso di Capodanno di Sergio Mattarella di Corriere della Sera e Messaggero confermano come il presidente della Repubblica non potrà sottrarsi a un riferimento, sia pur velato, ai movimenti di piazza (rigorosamente anti-Salvini) che hanno caratterizzato a sinistra quest'ultimo scorcio di 2019. Secondo Marzio Breda, quirinalista del Corsera e più fedele interprete delle parole del Capo dello Stato, il messaggio del presidente agli italiani verterà su due concetti cruciali: "coesione nazionale" e "identità italiana". Un modo, in apparenza, per accontentare l'ala governista del Parlamento (basta attacchi strumentali e propaganda) e l'opposizione sovranista targata Salvini e Meloni. Due "antidoti al naufragio, quando il Paese attraversa momenti difficili", nota Breda con un tocco d'inquietudine.





Sotto traccia, la critica alla politica in guerra perenne, perché Mattarella inviterà i concittadini ad avere autostima e fiducia "nonostante tutto". Un passaggio, questo, che farebbe riferimento ai "postumi di una crisi economica che ancora morde e il progressivo e ormai insopportabile (e lo dimostra clamorosamente il fenomeno delle sardine) degrado della politica". Un messaggio a reti unificate sicuramente breve (15 minuti, a cominciare dalle 20.30), con "esempi pratici" e casi di "vita vissuta" indicati come modello da seguire, ben lontano da leader e partiti. Il richiamo sarà dunque alla "coesione sociale", che secondo Breda "suona inevitabilmente anche come un 'appello riflesso' alla classe politica. Affinché tutti - chi siede in Parlamento e chi sta a Palazzo Chigi - abbandonino la rincorsa alla rissa e alle delegittimazioni reciproche, per ritrovare invece le ragioni del nostro stare insieme". Salvini lo ascolterà, i leghisti (a giudicare dai fischi riservati al presidente alla Berghem Frecc) forse no.