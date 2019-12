Matteo Salvini, 100 comizi in 4 settimane. Emilia Romagna, la Borgonzoni mette la freccia

Un impegno politico e fisico senza precedenti per Matteo Salvini. Se Giuseppe Conte vuole fare il "maratoneta" ("Non arriva neanche al primo chilometro", ironizza il leader della Lega alla Berghem Frecc), il Capitano proverà a fare il record del mondo dei 100 metri. Anzi, dei 100 comizi: tante volte salirà sul palco da qui alle elezioni regionali dell'Emilia Romagna: "Non vedo l'ora che arrivi questo 26 gennaio perché dimostreremo che là dove governa la Lega la gente sta meglio e vive meglio, poi sicuramente sarà anche un segnale a livello nazionale a questo governo, che ogni giorno ne combina una fra Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti".











In quattro settimane, proverà dunque a spingere la candidata Lucia Borgonzoni a una vittoria storica nell'ultima roccaforte rossa rimasta in Italia. "Il 18 gennaio saremo in piazza a Maranello, in decine di migliaia, per parlare dell'Emilia-Romagna che sogna, che corre, che vince: l'unico rosso che ci piace è quello della Ferrari, oltre a quello del lambrusco".

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Salvini: "La nostra missione è cambiare il Paese"