Matteo Salvini: "Il 31 tutti ad ascoltare Mattarella". Reazione raggelante dei leghisti: bordata di fischi

Un involontario incidente diplomatico per Matteo Salvini. Di fronte ai militanti leghisti della Berghem Frecc, il leader ed ex ministro degli Interni, in un comizio applauditissimo, fa riferimento a Sergio Mattarella: "Stiamoci vicini, e mi raccomando il 31 tutti ad ascoltare il discorso del capo dello Stato".









Un passaggio da statista. Anzi, per dirla con le parole dello stesso Salvini rilasciate a Libero nell'intervista esclusiva a Pietro Senaldi, parole di chi sta "studiando per diventare premier". Ma il caldissimo pubblico leghista risponde con una bordata di fischi all'indirizzo del Quirinale. Salvini, insolito pompiere, corregge subito la platea: "Ma no! Uno ascolta, poi riflette".