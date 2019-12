Beppe Grillo "sparito", retroscena: clamorosa sorpresa a Capodanno? Così può affondare definitivamente Di Maio

È "scomparso", Beppe Grillo. L'allarme tra i vertici del Movimento 5 Stelle è rosso, perché dopo il blitz romano del fondatore la situazione è letteralmente precipitata. Le dimissioni del ministro Lorenzo Fioramonti e il caos-rimborsi stanno accelerando la scissione nel Movimento, con il nuovo gruppetto "Eco" che attira sempre di più i morosi e i semplici dissidenti politici. Si parla già di 10-15 onorevoli pronti a seguire Fioramonti, più altri ribelli attirati dalle lusinghe di Matteo Salvini.





Insomma, una slavina che rischia di far sprofondare i 5 Stelle in Parlamento, e non solo nei sondaggi. In attesa del "contro-discorso" di Capodanno di Grillo, il Messaggero rivela come gli uomini di Luigi Di Maio sperino in un intervento diretto del comico per arginare l'emorragia di deputati e senatori. "I ministri M5s, a partire da Di Maio, si aspettano un accenno diretto alle pulsioni scissioniste", rivela il quotidiano romano. "Solo Beppe potrebbe fermarli, da buon padre di famiglia", è la speranza dei big pentastellati. "Allo stesso tempo - ricorda sempre il Messaggero - c'è anche l'effetto mina vagante: da quest'estate a oggi, appena può Grillo non fa che incensare pubblicamente l'accordo con il Pd e la nuova esperienza di Conte". Sarebbe, di fatto, una mazzata per Di Maio che di contro, preoccupato dal crollo nei sondaggi, cerca di smarcarsi ogni giorno di più dall'alleato scomodo. Peggiori auguri di buon anno, il ministro degli Esteri, non potrebbe riceverli. Ecco perché, in fondo, preferirebbe il clamoroso silenzio di Grillo: nessun discorso, nessun guaio aggiuntivo.

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, prima di Natale Grillo giurava: "Di Maio leader? Assolutamente sì"