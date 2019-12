Ha un sogno, Matteo Salvini, e vuole realizzarlo prima di dire addio alla politica. Dalla Berghem Frecc, la festa leghista organizzata ad Albino, vicino a Bergamo, il leader della Lega arringa la folla e promette: "Prima di ritirarmi voglio dare un sindaco leghista a Milano".











La sfida è diretta a Beppe Sala, il primo cittadino del Pd che, salvo scalate nazionali, si candiderà al bis. Più o meno nelle stesse ore, Sala aveva attaccato in maniera piuttosto volgare la candidata di Salvini alle regionali in Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni: "Non sa neanche da che parte è girata", ha ironizzato dal palco accanto al governatore uscente Pd Stefano Bonaccini, in un comizio dal chiaro sapore nazionale e molto poco locale. Parole che Salvin e i leghisti hanno definito "un'offesa sessista".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev