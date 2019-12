Lucia Borgonzoni "non sa neanche da che parte è girata". Beppe Sala attacca, Matteo Salvini: "Abbiamo vinto"

Matteo Salvini difende la sua candidata in Emilia Romagna Lucia Borgonzoni: "Solidarietà a Lucia! Se questi sono i loro argomenti... abbiamo già vinto". Il leader della Lega si riferisce alle parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, intervenuto in Emilia a fianco del candidato dem, Stefano Bonaccini. In un post su Facebook, la Borgonzoni riporta le parole attribuite al sindaco milanese: "La Borgonzoni non sa nemmeno da che parte è girata". E la candidata presidente leghista commenta: "Fosse stato detto di una donna di sinistra, l'avrebbero già dichiarata martire. Io comunque ho le spalle larghe: agli insulti del Partito democratico rispondo con il sorriso, l'impegno e la forza delle idee".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev