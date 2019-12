Giorgia Meloni contro Conte: "Zero soldi e due poltrone, prima va a casa e meglio è"

Il miracolo di Giuseppe Conte: raddoppiare le poltrone. E Giorgia Meloni lo colpisce durissimo. Dopo la decisione del premier di nominare due ministri come successori di Lorenzo Fioramonti dimissionario, la grillina Lucia Azzolina all'Istruzione e il rettore Gaetano Manfredi all'Università e Ricerca, l'opposizione grida allo scandalo.











È la leader di Fratelli d'Italia a guidare le truppe: "Conte raddoppia i ministri, invece che aumentare i fondi per scuola e università. Zero soldi per due poltrone: un capolavoro. Questo governo prima va a casa e meglio è". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia: "Un governo immobile per le sue contraddizioni, unito solo dall'attaccamento alle poltrone. Invece di aumentare i fondi per scuola e ricerca, Conte ha fatto un miracolo alla rovescia: la moltiplicazione dei ministeri".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev