Emilia Romagna. ultimi sondaggi: testa a testa Bonaccini e Borgonzoni. E il Pd candida la gretina De Giacomi

I sondaggi in Emilia Romagna danno Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni testa a testa, staccati appena di 3 punti (secondo il rilevamento Opinio per la Rai, 48,5% contro 45,5% come forbice massima per entrambi, ma con la pesante incognita dei voti di incerti e grillini). E per questo il centrosinistra nelle liste ha deciso di imbarcare ogni forza possibile pur di sbarrare la strada alla scalata di Matteo Salvini all'ultima roccaforte rossa rimasta in Italia.









Nel "fronte larghissimo" mobilitato dal governatore uscente Bonaccini, nota Repubblica, ci sono sinistra e ambientalisti, "con il Pd che schiera anche la giovane consigliera comunale Giorgia De Giacomi, in piazza con i Fridays for Future", le manifestazioni di sostegno alle tesi eco-talebane di Greta Thunberg. Una bella mano di verde sul rosso-Pd, a cui si aggiungerà anche l'iride delle sardine. Ma occhio, perché un altro sondaggio, quello di Ixè, indica il centrosinistra tra il 42 e il 44% e il centrodestra tra 41 e 43%. Segno che i giochi sono tutti, clamorosamente, aperti.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Greta Thunberg in piazza a Torino lo scorso 13 dicembre