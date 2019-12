Calabria, Pippo Callipo e Pd tremano: "Lista a rischio esclusione", voti pesantissimi per Salvini

In Calabria le elezioni regionali del 26 gennaio 2020 si giocheranno sul filo dei voti e ogni defezione può spostare la bilancia dalla parte del Pd o di Matteo Salvini.











Ecco perché il rischio di esclusione di una lista a sostegno del candidato governatore (civico) del centrosinistra, l'imprenditore alimentare Pippo Callipo, potrebbe diventare un assist insperato e gradito per la sfidante Jole Santelli, esponente di Forza Italia sostenuta dalla Lega e da tutto il centrodestra. Come riporta il Fatto quotidiano, nel giorno delle liste ufficiali dei candidati è più di un impicco il caso "10 idee", una delle 4 liste collegate al re del tonno che potrebbe finire fuori dalle urne "per alcuni intoppi burocratici".



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Salvini: "Liberiamo la Calabria dal cancro della 'ndrangheta"