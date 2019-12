Giuseppe Conte e gli attacchi in diretta a Salvini: "Assicurazione sulla vita", cosa c'è dietro

Una "assicurazione sulla vita". Questo è Matteo Salvini per Giuseppe Conte. E proprio questo, spiega Francesco Verderami nel suo retroscena sul Corriere della Sera, spiega perché nel suo saluto di fine anno ai giornalisti il premier abbia attaccato così duramente e direttamente il leader della Lega. "Durante la conferenza stampa di fine anno - nota il retroscenista - ha evitato ogni aspetto che potesse provocare attriti nella sua maggioranza e persino in una parte dell'opposizione".







Il "dialogo", insomma, per rinsaldare la propria poltrona perennemente in bilico, perché "per restare in equilibrio Conte deve fare affidamento sugli alleati e su una frangia consistente di avversari". E la battaglia contro Salvini è il collante per unire questa maggioranza trasversale e in parte nascosta: "In ogni passaggio difficile, basta evocare il capo della Lega per garantire a palazzo Chigi una tregua", è l'analisi del Corsera.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev