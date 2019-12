Ivan Scalfarotto, "lettera di dimissioni data a Conte". Scossa a Palazzo Chigi: "Stufo di aspettare Di Maio"

Una dimissione tira l'altra nel governo. Dopo Lorenzo Fioramonti, la tentazione sfiora anche il sottosegretario renziano Ivan Scalfarotto. Tutto è rimasto nelle segrete stanze di Palazzo Chigi, svela un retroscena di Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Venerdì si è verificata un'altra scossa "non registrata dai sismografi". L'esponente di Italia Viva, "stanco di attendere da Di Maio la delega al Commercio estero - aveva annunciato al premier e al ministro competente la sua lettera di dimissioni, dopo essere stato escluso da un importante appuntamento istituzionale, assegnato invece a un collega grillino".











Una fibrillazione insostenibile per la maggioranza, e così è intervenuta rapidamente l'unità di crisi del governo che "ha delegato a Scalfarotto il compito di rappresentare la Farnesina", annunciando "l'imminente arrivo della delega" ed evitando così che la situazione precipitasse dopo le porte sbattute dall'ormai ex ministro dell'Istruzione grillino.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Conte dice "no a gruppi contiani in Parlamento"