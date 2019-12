Fratelli d'Italia denuncia Lucia Azzolina: "Un disastro con le classi pollaio, cosa combinerà da ministro?"

Fratelli d'Italia boccia senza riserve Lucia Azzolina, indicata dal premier Giuseppe Conte in qualità di nuovo ministro della scuola al posto del dimissionario Lorenzo Fioramonti. I deputati Federico Mollicone e Paola Frassinetti lanciano subito il j'accuse nei confronti della rappresentante del Movimento 5 Stelle. Essendo entrambi membri della commissione Cultura e Istruzione della Camera, hanno ricordato una pdl presentata dalla Azzolina a luglio 2018 sulle cosiddette classi pollaio.

"Da parlamentare - denunciano in una nota congiunta i due deputati di FdI - presentò proposte di legge poi risultate senza dovuta copertura economica come quella delle classi pollaio. Ci chiediamo cosa potrà fare ora da ministro... Da lei abbiamo ascoltato innumerevoli promesse verso il comparto della scuola senza alcuna azione concreta: la solita grillina arroganza senza sostanza, ormai persa nei corridoi ministeriali".

La pdl depositata alla Camera vedeva Azzolina come prima firmataria e prevedeva una riduzione del numero massimo di alunni per classe nelle scuole di ordine e grado, al fine di assicurare maggiore sicurezza, igiene e vivibilità. FdI si chiede "come farà la neo ministra a gestire il bilancio dell'intero comparto dell'istruzione se non è stata capace di fare una legge, nemmeno stando in maggioranza. Fioramonti si è dimesso per 3 miliardi riguardanti scuola e università, mentre Azzolina chiedeva 5 miliardi e mezzo in tre anni solo per risolvere il problema delle classi, dimostrando di non avere il senso della realtà".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev