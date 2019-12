Sfida Ursula Von der Leyen e l'Unione europea, Giorgia Meloni, e lo fa sul nutri-score, il nuovo sistema di etichettatura dei cibi che assegnerebbe un semaforo rosso a pilastri dell'alimentazione italiana come olio d'oliva e parmigiano reggiano, perché giudicati "grassi", e il semaforo verde a bevande gasate.









"Dovrai passare sul mio corpo prima di toglierci la dieta mediterranea", annuncia la leader di Fratelli d'Italia rivolgendosi alla presidentessa della Commissione Ue. Il semaforo creato con un software francese penalizza molte eccellenze italiane e premia, strana coincidenza, molti prodotti francesi e addirittura, come detto, la Coca Cola light o zero. "È molto più salutare l'olio di oliva di una bibita gassata - spiega la Meloni - e soprattutto è improprio il calcolo delle calorie. Perché nessuno usa 100 grammi di olio, e quindi il confronto con le calorie di altri cibi non ha alcun senso".