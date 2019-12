Giorgia Meloni nel mirino del M5s. Toninelli come la Taverna: "Mi spieghi perché lei, cristiana e italiana..."

Dopo Paola Taverna, anche Danilo Toninelli se la prende con Giorgia Meloni. Il format grillino Parlamento Cafè, improbabile versione politica della sitcom di Luca e Paolo Camera Cafè, è nata sui social per fare propaganda alle misure targate M5s presenti in manovra. Ma ogni clip svela il vero obiettivo: rintuzzare agli attacchi della leader di Fratelli d'Italia, che stando a sondaggi e analisi dei flussi di voto sta rubando consenso più che a destra proprio al Movimento. E così ogni trucchetto vale, anche quello del becero attacco personale.







"Ma quale madre del popolo? C'ha i soldi, che gliene frega dei poveri", era il pacato giudizio della Taverna. E Toninelli, ex ministro delle Infrastrutture, ritira fuori la storiella della Meloni "donna, madre, italiana e cristiana" accusandola di non aver votato in Aula, però, per le misure per la famiglia volute dai 5 Stelle. Al di là dei dialoghi grotteschi, resta la battutaccia finale sui soldi: "Sicuramente lei potrà permetterselo". E sempre lì vanno a parare.