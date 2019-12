Annalisa Chirico contro Giuseppe Conte: "Sfilata a Taranto, si lamenta, poi il video da Istituto Luce?"

Cose che accadono a Natale: Giuseppe Conte ha infatti sfilato a Taranto, per poi attaccare i giornalisti che lo accusavano di fare "una passerella". Il premier, rivolgendosi a loro, ha detto che la passerella era determinata proprio dalla presenza dei giornalisti. Versione che non convince, affatto, Annalisa Chirico, che si scaglia su Twitter contro il premier nel giorno di Natale: "In democrazia governa chi ha più consenso - premette la giornalista de Il Foglio -. Vedere il premier Conte che fa la passerella natalizia a Taranto e si lamenta dei giornalisti salvo poi postare un bel video da Istituto Luce, fa venire una gran voglia, grandissima voglia, di elezioni. Rimettiamo le cose al loro posto", ha concluso Annalisa Chirico.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Conte a Taranto

Di seguito, il tweet: