Leonardo Donno, il grillino non riesce a parlare alla Camera: manovra, opposizioni scatenate

Un momento tragicomico per tal Leonardo Donno, grillino eletto alla Camera dei deputati. Il contesto è quello dell'approvazione della contestatissima manovra, approvata ma con sette voti di maggioranza in fuga. Poco prima del voto finale, come detto, prende la parola Donno, il quale difende la legge di Bilancio, insomma è uno dei pochi. Peccato però che non riesca a parlare. Dai banchi delle opposizioni, infatti, si leva a più riprese il coro "elezioni-elezioni", che tante sedute ha scandito da quando si è insediato il governo giallorosso. E il volto di Leonardo Donno, la smorfia contrita quando realizza che difficilmente riuscirà a concludere quanto preparato, la dice lunghissima. Anche sul suo imbarazzo.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev