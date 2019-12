Daniela Santanchè, gli auguri di Natale dallo sfarzoso salotto: il presepe di dimensioni inimmaginabili

I "modesti auguri di Natale" viaggiano sui social, in questo caso su Twitter. La protagonista dei suddetti e modesti auguri è Daniela Santanchè, la pitonessa di Fratelli d'Italia, la quale si rivolge ai suoi fan di viola vestita e seduta su un divano bianco. Elegantissima e come sempre fascinosa, la Santanchè spiega che "la gioia nasce della piccole cose, la gioia degli affetti, la gioia della nascita di Gesù. Siamo sempre più vicini al Natale". Bellissime parole, che colpiscono. Come colpisce però il contesto dal quale la pitonessa parla: un enorme salotto lungo il cui perimetro si sviluppano porte vetrate. E, alle spalle della Santanchè, ecco campeggiare un presepe di dimensioni assolutamente proibitive. Ma assolutamente adeguate alle dimensioni del salotto.