Roberto Gualtieri, la sua ricetta: "Più Stato, fa bene al mercato"

Per il numero della vigilia di Natale, Repubblica sceglie di puntare sul ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, passato rosso spinto. All'inquilino di Via XX Settembre riservano l'apertura del quotidiano e un'intervista fiume che ricopre pagina due e pagina tre. Ma bastano il titolo di prima pagina e le primissime righe del colloquio per capire con chi abbiamo a che fare. Si parta dal titolo di prima: "Italia, serve più Stato". Dunque, nell'intervista attacca spiegando: "La logica di mercato e l'intervento di Stato possono coesistere perfettamente, proprio perché esistono i fallimenti di mercato nei quali lo Stato non solo può, ma deve intervenire". Come da sintesi della titolazione interna: "Lo Stato fa bene al mercato". Roba degna del vecchio Pci, retaggio rosso per definizione. Il ministro col cuore (molto) a sinistra dell'Economia, insomma, spiega la sua ricetta di Natale. Più Stato per tutti. Cin-cin.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Gualtieri fa il punto sullo stato dell'economia italiana