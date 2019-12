Le Sardine sono pervase dal terrore di una sconfitta storica della sinistra alle regionali in Emilia Romagna. La sfida tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni è apertissima, allora i pesciolini hanno deciso di giocarsi il tutto per tutto tornando in piazza a Bologna. Stavolta, però, non lo faranno con la classica manifestazione, bensì con un mega evento che si svolgerà a Piazza VIII Agosto. La data è fissata per il 19 gennaio, ovvero ad una settimana dalle elezioni: se non è una mossa disperata, poco ci manca.

"Le Sardine tornano a Bologna - scrivono in un documento i quattro ideatori - e lo fanno con una grande festa della democrazia, dell’arte, della musica e del pensiero dedicata all’Emilia Romagna. Sono annunciati artisti, cantanti e non solo, di fama nazionale che parteciperanno a titolo volontario e gratuito. La scaletta è in fase di definizione e verrà annunciata nelle prossime settimane". L’evento sarà totalmente gratuito e finanziato grazie a una raccolta fondi, il cui obiettivo sarà quello di arrivare a 50mila euro per coprire le spese organizzative. Insomma, un concerto da Primo Maggio in salsa rossa per provare ad accalappiare i voti necessari ad evitare una clamorosa sconfitta.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev